Подмосковные спортсменки стали серебряными призерами Кубка России по регби-7

Фото: фото: Сергей Демченко

Подмосковный клуб «ВВА-Подмосковье» занял второе место на Кубке России по регби-7 среди женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Спортсменки выиграли три матча со счетом 36:0, 20:0, 38:0, затем разгромили МАР из Москвы в четвертьфинале со счетом 50:0 и одержали победу в полуфинале со счетом 24:21.

В финале представительницы Подмосковья уступили ЦСКА, завоевав серебряные медали. По итогам соревнований лучшим игроком команды стала Алсу Мардеева. Напомним, турнир проходил в Москве 31 августа и 1 сентября в рамках проекта «Спорт — норма жизни».

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