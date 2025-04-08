Подмосковье заняло 1-е общекомандное место на первенстве ЦФО по боксу

Подмосковье заняло первое общекомандное место на первенстве ЦФО по боксу. В копилке сборной 19 медалей, рассказали в региональном Минспорте.

В соревнованиях участвовали юниоры от 19 до 22 лет.

Подмосковные боксеры завоевали семь золотых, семь серебряных и пять бронзовых наград.

Лучший результат показали Егор Никитин и Фикрат Мухаметзянов из Раменского, Даниил Хоружий и Арсений Захаров из Подольска, Рафик Амирханов из Балашихи, Одинамухаммад Одинаев из Электростали и Саид Алмазов из Одинцова.

Серебро завоевали Вячеслав Колясников из Чехова, Юрий Двали из Балашихи, Леон Курчиев из Ивантеевки, Кирилл Ерофеев из Ногинска, Артур Камбегов из Люберец, Егор Плоцын из Одинцова и Иван Кутырин из Коломны.

Бронзу получили Бекзоджон Бахрамжанов и Сайдамир Салохидинов из Ивантеевки, Мехроч Рахимов и Владислав Борисевич из Чехова и Гор Антонян из Подольска.

Турнир проходил с 31 марта по 5 апреля в Иваново в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».