Подмосковье высвободило более 80 автобусов благодаря передаче маршрутов столице
Совместная инициатива Москвы и Московской области по интеграции автобусных маршрутов продолжает набирать обороты. Суть программы заключается в передаче подмосковных направлений под управление столицы, что позволяет обновить подвижной состав и повысить стандарты обслуживания пассажиров.
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напомнили, что пилотным муниципалитетом проекта «Москва-Область» стали Химки. В период с июля 2025 года по август 2026-го столица приняла на баланс 19 местных маршрутов, задействовав для этого 134 современных автобуса большого и среднего класса.
«Это позволило высвободить автобусы „Мострансавто“ и пустить 29 единиц техники на наиболее востребованные для химчан маршруты в городском округе, включая остановки станций МЦД и железнодорожные станции. Этот проект очень важен, так как он не только сохранил и приумножил пассажиропоток в Химках, но и снизил количество обращений», — отметила глава городского округа Химки Инна Федотова.
В результате перераспределения ресурсов у регионального оператора «Мострансавто» освободилось 81 транспортное средство. Значительную часть этой техники (29 машин) немедленно направили на усиление самых загруженных городских линий и маршрутов к станциям МЦД и железной дороги (№ 3, № 5, № 10, № 26, № 27, № 29, № 35, № 41, № 42, № 44, № 575, № 1062, № 1078).
На маршруте № 1971 до метро «Сходненская» с августа курсируют бесшумные электробусы. Высвобожденные ресурсы позволили не только сохранить, но и нарастить пассажиропоток внутри округа.
На сегодняшний день интеграция охватила восемь муниципалитетов: помимо Химок, это Красногорск, Одинцово, Долгопрудный, Солнечногорск, Власиха, Истра и Мытищи. Всего передали 54 маршрута.
Благодаря этому балансу Подмосковье получило в свое распоряжение 291 дополнительный автобус. Из них 188 вышли на новые линии, а 103 заменили устаревшую технику.
Подавляющее большинство новых машин (95%) направили на обслуживание ключевых транспортно-пересадочных узлов: 125 автобусов обслуживают подъезды к МЦД, 95 — к железным дорогам, 65 — к станциям метрополитена. Еще шесть единиц устранили дефицит техники на четырех линиях, что привело к сокращению интервалов движения.
«В конечном итоге это позволяет сократить интервал между рейсами, время ожидания для граждан и путь как от дома до работы, так и от работы до дома. Мы будем продолжать эту работу в целях повышения качества обслуживания наших граждан», — заключил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.