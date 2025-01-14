Подмосковье выиграло бронзу на Кубке России по прыжкам на лыжах с трамплина

Подмосковная спортсменка Ксения Каблукова выиграла бронзу на восьмом этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Она набрала 185 очков.
Ксения Каблукова набрала 185 очков в олимпийской дисциплине «трамплин К-95». Это позволило ей занять третье место. На второй строчке расположилась представительница Магаданской области, а золотую медаль получила спортсменка из Свердловской области.
Соревнования прошли с 9 по 14 января в Пермском крае на комплексе трамплинов «Снежинка».
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