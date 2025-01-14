Подмосковье выиграло бронзу на Кубке России по прыжкам на лыжах с трамплина

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Фото: Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Подмосковная спортсменка Ксения Каблукова выиграла бронзу на восьмом этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Она набрала 185 очков.

Ксения Каблукова набрала 185 очков в олимпийской дисциплине «трамплин К-95». Это позволило ей занять третье место. На второй строчке расположилась представительница Магаданской области, а золотую медаль получила спортсменка из Свердловской области.

Соревнования прошли с 9 по 14 января в Пермском крае на комплексе трамплинов «Снежинка».