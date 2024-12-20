Подмосковье выиграло 9 медалей на международных турнирах по теннису на колясках

Подмосковные спортсменки школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Виктория Львова и Людмила Бубнова выиграли девять медалей на международных турнирах по теннису на колясках.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, Виктория Львова выиграла пять золотых наград, а также одну бронзу. Она показала лучший результат в одиночном и парном разрядах.

Людмила Бубнова получила одно золото, два серебра и одну бронзу.

«На втором этапе, который проходил с 1 по 4 декабря, Виктория Львова не только выиграла одиночный разряд, но и завоевала золотую медаль в парном разряде с француженкой Зоей Марас», — добавили в ведомстве.

Серия турнира прошла с 25 ноября по 15 декабря в Турции.