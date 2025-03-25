Подмосковье выиграло 9 медалей на международных соревнованиях по прыжкам в воду

Подмосковные спортсмены выиграли девять медалей на международных соревнованиях по прыжкам в воду Dubai International Aquatics Championship. Они завоевали пять золотых, три серебряных и одну бронзовую награду.
Как сообщили в региональном Минспорте, Спартак Гаркуша выиграл два золота и бронзу, Илья Надеев завоевал одно золото и два серебра, а Виктория Казанцева принесла команде одно золото и одно серебро.
Соревнования проходили с 21 по 23 марта в Дубае. В них участвовали спортсмены из России, Великобритании, Новой Зеландии, Монако и ОАЭ. Всего российская сборная завоевала 20 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых наград.
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