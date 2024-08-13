Подмосковье выиграло 8 медалей в финале Спартакиады учащихся по кикбоксингу

Спортсмены Московской области завоевали восемь медалей в финале XII летней Спартакиады учащихся России по кикбоксингу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Подмосковья.

Команда региона взяла четыре серебряные и четыре бронзовые награды, обеспечив себе первое общекомандное место. Серебро завоевали Макар Косырев, Никита Рындов, Алик Папян и Степан Новиков. Бронзу получили Никита Петрунев, Егор Фомичев, Егор Бурдин и Егор Петров.

Турнир проходил с 7 по 8 августа в Барнауле и собрал более 100 участников из 35 регионов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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