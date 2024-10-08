Подмосковье выиграло 8 медалей на всероссийском фестивале китайских видов спорта

Подмосковная сборная выиграла восемь медалей на всероссийском фестивале китайских национальных видов спорта и искусств «Наследие Конфуция». Регион завоевал семь золотых и одну серебряную награды.

Подмосковье представляли спортсмены из Коломны. Они получили награды в одной из дисциплин ушу — цзитисянму. Золото получили Андрей Бойков, Сергей Сергеев, Вячеслав Просвирнин, Наталья Катькова, Андрей Пеньков, Иван Евсеев и Анастасия Сидякина, серебро — Мария Якушина.

Фестиваль прошел в Московском дворце ушу 5 октября. В нем участвовали более 500 спортсменов.

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