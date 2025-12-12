Подмосковье выиграло 6 медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду

Подмосковные спортсмены выиграли шесть медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Суперфинал». Они получили три золота, одно серебро и две бронзы.

Две золотые медали завоевала Виктория Казанцева. Она показала лучший результат в прыжках с вышки 10 метров и в синхронных прыжках с вышки 10 метров вместе со спортсменкой из Москвы.

Еще одно золото команде принесла Елизавета Кузина в паре с представительницей Свердловской области. В этой же дисциплине бронзу взяла Виктория Казанцева.

Бронзовым призером также стал Владислав Качанов.

Соревнования проходили с 4 по 7 декабря в Краснодаре в рамках федеральной программы «Спорт России». По результатам турнира Елизавета Кузина и Виктория Казанцева вошли в состав национальной сборной для участия в Кубке мира в 2026 году.