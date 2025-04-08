Подмосковье выиграло 5 медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду
Подмосковные спортсмены выиграли пять медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду. Они получили три золота и две бронзы.
Как сообщили в региональном Минспорте, Виктория Казанцева выиграла золото в прыжках с трамплина одни и три метра, а также в синхронных прыжках с трамплина три метра.
Бронзу получили дуэт Елизаветы Леоновой и Анастасии Степановой, а также Владислава Качанова и Ильи Надеева. Третье место в мужских прыжках с трамплина три метра занял Владислав Качанов.
Всего в соревнованиях участвовали 220 спортсменов. На них разыграли 40 комплектов наград.
Соревнования «Кубок Подмосковья» прошли со 2 по 6 апреля в Рузе в рамках нацпроекта «Развитие физической культуры и спорта».
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