Подмосковье выиграло 5 медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду

Подмосковные спортсмены выиграли пять медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду. Они получили три золота и две бронзы.

Как сообщили в региональном Минспорте, Виктория Казанцева выиграла золото в прыжках с трамплина одни и три метра, а также в синхронных прыжках с трамплина три метра.

Бронзу получили дуэт Елизаветы Леоновой и Анастасии Степановой, а также Владислава Качанова и Ильи Надеева. Третье место в мужских прыжках с трамплина три метра занял Владислав Качанов.

Всего в соревнованиях участвовали 220 спортсменов. На них разыграли 40 комплектов наград.

Соревнования «Кубок Подмосковья» прошли со 2 по 6 апреля в Рузе в рамках нацпроекта «Развитие физической культуры и спорта».