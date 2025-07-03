Подмосковье выиграло 4 медали на чемпионате Европы по гонкам с препятствиями

Подмосковные атлеты выиграли четыре медали на чемпионате Европы по гонкам с препятствиями в Португалии. Они завоевали золото и три бронзы.

Как рассказали в региональном Минспорте, Юрий Прокудин из Реутова стал чемпионом в дисциплине «100 метров» в Elite-зачете, установив новый рекорд соревнований. Никита Хайдуков из Красногорска занял третье место в этой же категории.

Среди женщин бронзовыми призерами стали Алиса Петрова из Пушкино и Елизавета Айвазян из Одинцова.

Всего российская сборная завоевала 12 медалей на турнире, который собрал участников из тридцати семи стран. Соревнования проходили по пяти категориям с различными дистанциями и количеством препятствий.

«Горжусь каждым из нашей национальной сборной команды. Их блестящие выступления еще больше популяризируют этот вид спорта в стране. Уже сейчас мы видим OCR-спортсменов даже в популярных ТВ-шоу, а площадки для тренировок появляются в разных уголках России» — прокомментировала председатель попечительского совета федерации гонок с препятствиями Ксения Шойгу.

Соревнования прошли с 25 по 29 июня. В них участвовали спортсмены из 37 стран.