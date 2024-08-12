Подмосковье выиграло 3 медали на всероссийских соревнованиях по велоспорту ВМХ

Фото: УОР №5

Спортсмены из Подмосковья выиграли три медали на первенстве и всероссийских соревнованиях по велоспорту «ВМХ — фристайл-парк». Они получили два золота и одно серебро

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, золотую медаль среди девушек 15-16 лет получила Софья Непрынцева. Лучший результат также показал Игорь Соколов, а Дмитрий Галкин завоевал серебро. Все они тренируются на базе Училища олимпийского резерва № 1.

Соревнования прошли с 9 по 12 августа в Саранске.

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