Подмосковье выиграло 3 медали на Кубке защитников Отечества среди ветеранов СВО

Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта

Фото: Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта

Подмосковная команда ветеранов СВО выиграла три медали на Кубке защитников Отечества среди сборных ЦФО. Спортсмены оплучили одно золото и два серебра.

Как рассказали в областном Минспорте, соревнования прошли в Туле.

Алексей Кардашевский стал лучшим в пулевой стрельбе, набрав 96,4 балла. Волейбольная команда региона заняла второе место, одержав пять побед подряд. В пауэрлифтинге Аракел Саносян установил личный рекорд в 185 кг.

В соревнованиях участвовали 200 спортсменов из 18 регионов. Подмосковье представляли 14 ветеранов, включая кавалеров государственных наград. Они соревновались в волейболе сидя, пауэрлифтинге, настольном теннисе, пулевой стрельбе, стрельбе из лука и спортивном метании ножа.

Мероприятие прошло в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Победители получили право выступать во всероссийском финале.

Напомним, ранее хоккейная команда «Гвардия» из Подмосковья победила в зимнем Кубке защитников Отечества.