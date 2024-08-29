Подмосковье выиграло 20 медалей на чемпионате России по карате

Фото: Федерация каратэ России

Подмосковные каратисты выиграли 20 медалей в личном и командном зачетах чемпионата России WKF. Они получили пять золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, золотую медаль среди мужчин получила команда «Московская область — 1», серебряную — «Московская область — 3», бронзовую — «Московская область — 2». Среди женщин первое место занял коллектив «Московская область — 4», а второе — «Московская область — 5».

Золото также получили Варишан Бакиров, Марина Куликова, Владислава Потапова, серебро выиграли Валентин Ким, Эренбург Миксинов, Николай Поликарпов, Полина Котлярова, Екатерина Загорская, бронзу — Константин Сутягин, Эмиль Сковородников, Мария Зотова и Елена Новичихина, а также Вероника Калинина, Вера Епифанова и Ольга Жарова.

Турнир прошел в Москве с 23 по 25 августа. В нем участвовали более 390 человек.

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