Подмосковье выиграло 2 медали на всероссийской спартакиаде для детей с ОВЗ

Всероссийская спартакиада школьных спортивных клубов для детей с ограниченными возможностями здоровья прошла в Грозном. Команда Подмосковья завоевала золото и бронзу.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, событие объединило ребят из разных регионов России и помогло популяризировать идеи инклюзии и здорового образа жизни.

Московскую область представила команда Истринской школы-интерната. Девушки стали чемпионками в настольном теннисе и получили бронзу в шашках.

«Участие в таких соревнованиях формирует уверенность в собственных силах, развивает ответственность, настойчивость и стремление к новым достижениям», — отметили в ведомстве.