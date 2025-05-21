Подмосковье выиграло 2 медали на всероссийской спартакиаде для детей с ОВЗ
Всероссийская спартакиада школьных спортивных клубов для детей с ограниченными возможностями здоровья прошла в Грозном. Команда Подмосковья завоевала золото и бронзу.
Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, событие объединило ребят из разных регионов России и помогло популяризировать идеи инклюзии и здорового образа жизни.
Московскую область представила команда Истринской школы-интерната. Девушки стали чемпионками в настольном теннисе и получили бронзу в шашках.
«Участие в таких соревнованиях формирует уверенность в собственных силах, развивает ответственность, настойчивость и стремление к новым достижениям», — отметили в ведомстве.
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