Подмосковье выиграло 2 медали на международных соревнованиях по биатлону

Подмосковные спортсменки Кристина Резцова и Полина Шевнина получили золотые медали на Кубке Международной лиги клубного биатлона. Они выступали в составе команды «Лыжный клуб Наседкина».

Как рассказали в подмосковном Минспорте, спортсменки получили награды в смешанной эстафете. Они вышли на старт вместе Эдуардом Латыповым и Александром Поварницыным. Второе место заняла команда «БК Профински», в состав которой также вошла представительница региона Анастасия Халили. На третьем месте оказался коллектив «БК Белорусский нефтяник».

Кроме того, в первый день турнира Анастасия Халили заняла третье место в масс-старте на 10 километров.

Всего на соревнованиях выступили пять спортсменок из Подмосковья. В турнире участвовали 15 команд из России и Белоруссии, он прошел 16 и 17 ноября в Ханты-Мансийске.