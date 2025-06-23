Подмосковье выделило 92 млн рублей на социально значимые проекты в 2025 году

В Подмосковье стартовал конкурс на предоставление грантов для некоммерческих организаций. Его проводят Министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с Фондом президентских грантов.

«В этом году общая сумма субсидии составляет более 92 миллионов рублей. Финансовую поддержку можно получить на реализацию социально значимых проектов по следующим грантовым направлениям: культура и искусство, социальная защита граждан, молодежная политика и добровольческая (волонтерская) деятельность», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Конкурс направлен на поддержку инициатив, которые помогают людям и развивают гражданское общество в регионе. В Подмосковье много активных жителей и НКО, которые уже делают жизнь лучше, а грантовая поддержка поможет масштабировать полезные проекты.

Подать заявку может любая некоммерческая организация, зарегистрированная в Московской области и соответствующая условиям участия. Для этого нужно описать идею проекта, объяснить его значимость, представить ожидаемые результаты и приложить все необходимые документы. Прием заявок продлится до 1 июля. После этого пройдет экспертиза проектов. Победителей определят 1 сентября, а итоги опубликуют 3 сентября.

Подробнее об условиях и порядке проведения конкурса можно узнать на сайте мособл.гранты.рф, а подать заявку — по ссылке.