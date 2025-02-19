Подмосковье вошло в число лидеров ЦФО по числу заявок на конкурс «Родная игрушка»

На Всероссийский конкурс «Родная игрушка» поступило более 28 тысяч заявок от участников из 89 регионов России. Мероприятие организуют Общество «Знание» и «Движение Первых». Цель конкурса — разработать идеи игр и игрушек, которые отражают традиционные ценности.

Самая популярная номинация — сюжетно-образные игрушки — на нее поступило 59% заявок. Также много идей для настольных игр, конструкторов и моделей, мультимедийных проектов и технических игрушек. Московская область вошла в число лидеров по количеству работ, прошедших на следующий этап.

В финале оказался 501 проект от подмосковных авторов. Эксперты выберут 45 лучших работ в каждой номинации и объявят итоги 3 марта.

Напомним, в состав жюри вошли специалисты из ведущих вузов и организаций, включая ВШЭ, Московский политех, СПбГАХПА имени Штиглица, МИСИС и Российскую академию образования.