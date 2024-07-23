Подмосковье внедрило автоматизацию обмена документами через единый портал торгов

Фото: Unsplash

Мособлконтроль сообщил о новом функционале по платежам. Новая опция устраняет необходимость ручного поиска информации в Единой информационной системе и ее переноса в бухгалтерскую систему.

Заказчики Московской области при исполнении контрактов по закону № 44-ФЗ используют интеграционный модуль Портала исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ) с программой 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8. Модуль предназначен для обмена юридически значимыми документами, включая платежные поручения.

Отмечается, что автоматизация значительно ускоряет обработку платежных документов и исключает ошибки при ручном вводе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Обогащение мавродиками. Что стало с самой крупной в истории России финансовой пирамидой

Консолидация лидеров. Что известно об объединившейся с Wildberries группе Russ

Ничего не предвещало беды. Разбившаяся на байке МотоТаня общалась с отцом перед смертью

Женские деньги Харрис. Кто лоббирует замену Байдена

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте