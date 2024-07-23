Подмосковье внедрило автоматизацию обмена документами через единый портал торгов

Мособлконтроль сообщил о новом функционале по платежам. Новая опция устраняет необходимость ручного поиска информации в Единой информационной системе и ее переноса в бухгалтерскую систему.
Заказчики Московской области при исполнении контрактов по закону № 44-ФЗ используют интеграционный модуль Портала исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ) с программой 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8. Модуль предназначен для обмена юридически значимыми документами, включая платежные поручения.
Отмечается, что автоматизация значительно ускоряет обработку платежных документов и исключает ошибки при ручном вводе.