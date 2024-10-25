Подмосковье — в финале международной премии «Мы вместе». Как поддержать народное голосование?

Финалисты международной премии «Мы вместе» стали известны в октябре. Сейчас идет народное голосование , которое определит лучших из лучших. Сделать свой выбор можно до 21 ноября.

«В этом году на конкурс было подано свыше 45 тысяч заявок, что является рекордом за всю историю премии. Мы особенно гордимся проектами от Московской области, которые стали финалистами премии. В этом году от Подмосковья было подано 955 заявок, из них 886 прошли техническую экспертизу и были допущены до оценки региональными экспертами», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, премия «Мы вместе» — про неравнодушных людей. Это награда для тех, кто откликается на чужую беду, кто делится своим временем, силами и ресурсами не ради выгоды, а потому что не может оставаться равнодушным.

В Доме правительства Московской области состоялось награждение победителей регионального этапа премии «Мы вместе». Дипломы получили более 50 волонтеров, НКО и компаний за проекты на благо Подмосковья. Среди номинантов на национальном уровне — фестиваль RuCode по искусственному интеллекту, проект WOOF от фонда НИКА, миссия «Волонтерской роты боевого братства», фестиваль «Молодой Пушкин» и проект «Соединяя поколения».

Голосование также доступно пользователям «ВКонтакте» с подтвержденными аккаунтами. Проекты с наибольшим количеством голосов получат бонусные баллы к оценке жюри. Итоги премии подведут на международном форуме «Мы вместе» в декабре в Москве. Мероприятие объединит более 10 тысяч участников из 89 регионов России и 40 стран. Подать заявку на участие можно до 4 ноября на платформе ДОБРО.РФ.