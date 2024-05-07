Подмосковье стало призером всероссийского турнира по тхэквондо | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 14:00 Подмосковье стало призером всероссийского турнира по тхэквондо Училище олимпийского резерва №1

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Подмосковные спортсменки выступили в составе сборной региона на всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля». Девушки взяли серебро и бронзу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сабина Омарова заняла второе место в весовой категории 67 килограммов, Ангелина Лифарь стата третьей в категории до 53 килограммов. Отмечается, что спортсменки представляют училище олимпийского резерва № 1.

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Напомним, накануне спортсмены мужской команды Московской области завоевали четыре медали на турнире. Всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля» проходили в Рязани с 3 по 6 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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