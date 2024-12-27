Подмосковье стало лидером по объему маркировки сухих кормов для животных

Подмосковье стало лидером в России по объемам маркировки сухих кормов для животных. С момента введения обязательных требований для таких товаров в регионе ввели в оборот свыше 102 тысяч тонн продукции.
Изготовители кормов отметили, что отрасль хорошо подготовилась к запуску новой системы маркировки. Компании прошли специализированное обучение и получили поддержку от специалистов оператора «Честный знак».
В Минсельхозпроде Подмосковья отметили, что обязательную маркировку введут для влажных кормов для животных с 1 января 2025 года. Оператор также даст бесплатные инструменты для облегчения работы с новыми правилами.
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