Подмосковье стало лидером по объему маркировки сухих кормов для животных

Подмосковье стало лидером в России по объемам маркировки сухих кормов для животных. С момента введения обязательных требований для таких товаров в регионе ввели в оборот свыше 102 тысяч тонн продукции.

Изготовители кормов отметили, что отрасль хорошо подготовилась к запуску новой системы маркировки. Компании прошли специализированное обучение и получили поддержку от специалистов оператора «Честный знак».

В Минсельхозпроде Подмосковья отметили, что обязательную маркировку введут для влажных кормов для животных с 1 января 2025 года. Оператор также даст бесплатные инструменты для облегчения работы с новыми правилами.