Подмосковье произвело более 80% всего чая в ЦФО за 10 месяцев

С января по октябрь подмосковные предприятия выпустили более 87,1% от общего объема зеленого и черного чая, произведенного в Центральном федеральном округе. Это 29,6% в масштабах страны.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что в октябре жители региона приобрели в магазинах 6,9 тонны чая, а в ноябре — 6,6 тонны. Общий вес покупок за два месяца составил 13,5 тонны.
Ведущими производителями чая в Подмосковье являются компании «Май», «Фес Продукт» и «Фабрика „Ахмад Ти“».
В эту субботу в Подмосковье широко отметят Международный день чая. 14 декабря в разных городах региона проведут зимний праздник «Парки. Баранки».
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