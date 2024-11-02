Подмосковье присоединится к Всемирной неделе качества продукции

Всемирный день качества отмечают во второй четверг ноября, в этом году — 14 числа. В России с 11 по 17 ноября пройдет неделя качества под лозунгом «Россия — страна под знаком качества», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках недели качества производители смогут представить продукцию, рассказать о своей работе и отметить профильных специалистов. Центральным событием станет международный форум, который Роскачество организует совместно с Минпромторгом, Росстандартом и Росаккредитацией.

Мероприятие пройдет с 11 по 15 ноября в гибридном формате. Присоединятся и подмосковные предприятия: на фабрике «Сладкий орешек» организуют лекции по гигиене и контролю, в компании «Элинар» — уроки в школах, а на «Раменском комбинате хлебопродуктов» представят видео о производстве и проведут корпоративные конкурсы. Зарегистрироваться на участие можно на официальном сайте.