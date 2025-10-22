Подмосковье приняло участие в международном семинаре по синхронному плаванию

Специалисты по синхронному плаванию из Подмосковья приняли участие в международном семинаре в Тбилиси. Мероприятие, которое организовало European Aquatics, проходило с 17 по 19 октября.

Основной темой обсуждения, в котором приняли участие свыше 170 человек из 42 стран, стали квалификационные требования для судей. European Aquatics планирует ввести новые правила со следующего года.

«Этим летом наши юниоры блистательно выступили на первенстве Европы, теперь ведущие судьи и специалисты из России получили возможность посетить семинар. Будем надеяться на то, что наши судьи смогут также как и спортсмены вернуться на международную арену в ближайшее время!» — отметила президент Федерации синхронного плавания Подмосковья Ольга Брусникина.

В рамках семинара состоялся обмен мнений насчет обновленных правил. Кроме того, участники обсудили важнейшие вопросы судейства и ряд других тем.

Полученные знания специалисты применят в процессе подготовки всероссийского семинара для тренеров и судей. Мероприятие пройдет в Москве в декабре текущего года.