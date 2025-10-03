Подмосковье представит достижения в молочном животноводстве на аграрной выставке

На агропромышленной выставке «Золотая осень 2025», которая пройдет с 8 по 11 октября в «Тимирязев Центре» в Москве, одной из главных звезд станет необычная участница — голштинская корова по имени Шабера. Именно она представит достижения Московской области в молочном животноводстве и станет символом передовых технологий аграрного сектора региона.

Шабера принадлежит племенному хозяйству «Воскресенское». За 305 дней она дала 22,9 тонны молока, что почти в три раза больше средних показателей по области.

Такой выдающийся результат позволил включить ее в программу компании «Мираторг-Генетика», которая занимается геномной оценкой крупного рогатого скота. Благодаря высокому потенциалу Шаберу признали лучшей коровой России по продуктивности.

«Воскресенское» занимает одно из ведущих мест среди хозяйств региона по разведению голштинского скота.

Средний надой на предприятии ежегодно превышает 11 тысяч килограммов на одну корову, что является одним из лучших результатов в Подмосковье. Хозяйство существует уже 95 лет.

Сегодня в его распоряжении почти две тысячи голов крупного рогатого скота, из которых 814 составляют дойное стадо.

Предприятие не только занимается племенным разведением, но также производит натуральное молоко и молочные продукты, выращивает зерновые и технические культуры и заготавливает растительные корма.

Своими глазами увидеть знаменитую корову можно будет на стенде Московской области. Выставка «Золотая осень 2025» пройдет по адресу: Верхняя аллея, дом № 6, строение 1.