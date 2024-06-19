Подмосковье представило уникальные разработки для помощи бойцам СВО на выставке «Россия»

Технологические разработки подмосковных компаний для помощи бойцам СВО представили на выставке «Россия». Среди них — уникальные перевязочные материалы, дроны, посуда и многое другое.

«Нам часто приходят благодарности, отзывы от ребят, которые пользуются этой экипировкой на фронте. Несколько раз даже видели наши плащи в выпусках новостей, их ни с чем не перепутаешь. Было очень приятно», — поделился он.

Так, компания «ИнфраСтоп» из Одинцова разработала уникальный плащ для термальной маскировки. Специальный материал, из которого он сделан, рассеивает тепловое излучение, поэтому бойцы могут оставаться незаметными в любое время суток — их не удастся обнаружить даже при помощи тепловизионных систем. По словам основателя компании Ильи Девяткина, экипировку также можно использовать в качестве спального мешка.

Выставку отечественных изобретений для помощи бойцам организовали в честь двухлетия «Народного фронта». Разработки представили предприниматели и активисты региона, рассказали в министерстве социальных и информационных коммуникаций региона.

Надежные и износостойкие гидраторы, фляги и посуду из пластика производят в Тучково под Рузой. НПО «Северное сияние» разработало продукцию для использования в полевых условиях, а также занялось выпуском медицинских изделий.

«С начала СВО мы стали производить свой, отечественный кровоостанавливающий жгут турникет. Максимально постарались сделать его доступным по цене. Также мы разрабатываем ускоритель для внутривенных вливаний, чтобы бойцу можно было как можно быстрее оказать помощь. Он у нас будет с подогревом, потому что это одна из проблем, что раствор холодный», — поделился конструктор НПО Алексей Белов.

Еще одна подмосковная компания — «Биотекфарм» — представила мобильное приложение, которое может определить, в какой стадии находится рана, по фото. Под каждого пациента создали отдельную картотеку для удобного отслеживания динамики заживления.

На полях выставки можно увидеть дроны с тепловизорной камерой, эвакуационные тележки, а также высококачественные перевязочные материалы, которые можно не менять до трех суток.

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