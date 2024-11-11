Подмосковье получило 7 медалей на чемпионате России по боксу среди женщин

Спортсменки из Подмосковья получили семь наград на чемпионате России по боксу среди женщин. Они получили пят золотых и две серебряные медали.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, спортсменки региона стали лидерами по количеству выигранных золотых медалей. Лучший результат показали Юлия Чумгалакова из Домодедова, Людмила Воронцова из Химок, Елена Бабичева из Королева, Дарима Сандакова из Дмитрова и Кристина Ткачева из Химок.

Серебро получили Любовь Макеева из Клина и Ангелина Витова из Королева.

Кроме того, Людмила Воронцова получил специальный приз «За лучшее технико-тактическое мастерство».

По итогам чемпионата 10 подмосковных спортсменок прошли в сборную России. Это Юлия Чумгалакова, Людмила Воронцова, Любовь Макеева, Елена Бабичева, Дарима Сандакова, Ангелина Витова, Кристина Ткачева, Дарья Калачева, Полина Спирина и Дарья Панова.

Соревнования прошли с 1 по 10 ноября в Серпухове. В нх участвовали 172 человека из 50 регионов.