Подмосковье получило 3 медали на международных соревнованиях по дзюдо

Фото: Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

Спортсмены из Подмосковья выиграли три медали на международных соревнованиях по дзюдо. Они получили золотов, серебро и бронзу.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, золото получила Дарья Захарова, победив представительниц Монголии и Узбекистана. Серебро получил Арсен Кадзаев, уступив другому российскому спортсмену. Бронзовую медаль выиграл Ролан Кунжиев, разделив третье место со спортсменом из Ирана.

Соревнования прошли 6 и 7 июля в городе Алма-Ате в Казахстане.

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