Подмосковье поделилось опытом в сельском хозяйстве с делегацией из Египта

Компания «Щелково Агрохим» провела международный семинар «Расширяем границы возможного» с участием делегации из Египта. На встрече обсудили современные методы селекции, подготовки семян и защиты растений. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Особое внимание уделили новинкам для защиты зерновых, сои, подсолнечника и сахарной свеклы. Иностранная делегация также поделилась успешными результатами уборки свеклы гибрида Стихия, показавшего рекордные 165,4 тонны с гектара.

На семинаре обсудили сравнительные испытания российских и европейских гибридов, где отечественные сорта показали лучшую устойчивость и урожайность. После осмотра полей и производственных площадок компании египетские инвесторы заключили договоры на поставку российских семян.

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