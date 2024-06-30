Подмосковье поделилось опытом трудоустройства на выставке «Россия» на ВДНХ

Центр занятости Подмосковья представил на международной выставке-форуме «Россия» свою программу трудоустройства в День молодежи. Крупные компании региона поделились опытом работы с молодыми соискателями.

Как рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья, всего программу центра занятости региона посетили почти три тысячи человек.

«Подходы к работе у компаний абсолютно разные в зависимости от того, какое производство, каким образом развивается корпоративная культура, но все проекты и программы очень интересные», — рассказала директор центра занятости Подмосковья Светлана Скородумова.

Для всех участников мероприятия провели мастер-классы по поиску своего призвания, а также поделились лайфхаками, как быстро найти работу после вуза. Кроме того, гости приняли участие в викторине на тему трудоустройства.

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