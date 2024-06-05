Подмосковье поделилось опытом досудебного урегулирования споров на конференции в Белоруссии

Подмосковье поделилось опытом досудебного урегулирования споров на международной конференции «Адвокатская деятельность в Российской Федерации и республике Беларусь. Международные принципы и стандарты. Пути взаимодействия». Регион представила руководитель Центра медиации Мария Светлова.

Как рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена региона, Мария Светлова рассказала о выстроеной в Подмосковье системе домудебного урегулирования споров. Она поделилась опытом взаимодействия с Нотариальной палатой, службой судебных приставов и администрациями округов.

Центр медиации заработал в Подмосковье в 2019 году по инициативе бизнес-омбудсмена Владимира Головнева. Туда направляют все вопросы, связанные со спорами хозяйствующих субъектов.

«В восьми городах Подмосковья подписаны трехсторонние соглашения о сотрудничестве между администрацией и руководителями общественных приемных бизнес-омбудсмена. За время существования Центра медиации Московской области рассмотрено порядка трех тысяч обращений», — рассказали в ведомстве.

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