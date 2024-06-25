Подмосковье победило на Спартакиаде учащихся по акробатическому рок-н-роллу

Фото: Фото: Федерация акробатического рок-н-ролла Московской области

Представители Подмосковья выступили на Спартакиаде учащихся России 2024 года по акробатическому рок-н-роллу. В копилке Московской области золото и бронза, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Кирилл Разумов и Злата Бородкина победили в дисциплине «В-класс-микст». ​В дисциплине «А-класс-микст» Кирилл Разумов и Мария Каринская удостоились почетного третьего места.

По итогам турнира сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачете. Всего в Спартакиаде участвовали 80 спортсменов из 21 региона России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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