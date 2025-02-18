Подмосковье первым в России внедрило электронный платежный документ

С 17 февраля 2025 года в Московской области запустили пилотный проект по отказу от бумажных платежных квитанций. Теперь жители будут получать счета за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде через портал госуслуг. При этом, бумажных дубликатов не будет.

Электронные квитанции имеют ряд преимуществ: они приходят быстрее бумажных и не теряются, платежные данные защищены от мошенничества, а также не требуется тратить деньги на печать и доставку. Кроме того, это помогает заботиться об экологии: жители Подмосковья, отказываясь от бумажных квитанций, экономят около 100 тонн древесины ежегодно.

В Министерстве ЖКХ Московской области уточнили, что для подключения нужно дать согласие в личном кабинете на «Госуслугах».