Подмосковье открыло 35 катков с искусственным льдом с начала сезона

В Подмосковье открыли 35 катков с искусственным льдом. За девять дней их посетили свыше 60 тысяч человек. Всего с начала зимы в Московской области заработало 26 катков, а на прошедших выходных — еще девять.

В Министерстве благоустройства Подмосковья отметили, что в числе новых площадок — катки в Ступине, Одинцове, Раменском, Долгопрудном, Лобне, Богородском округе, Дубне, Чехове и Химках. Всего в декабре откроют 39 сезонных катков.

На всех катках предусмотрели прокат инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничную иллюминацию и качественный лед, поддерживаемый с помощью специальной техники.

Для комфортного отдыха гостей оборудовали теплые раздевалки, а также точки с горячими напитками и закусками.