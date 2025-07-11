Подмосковье нарастило выпуск творога на 5% за год

С января по май в Московской области произвели 15,1 тысячи тонн творога. Данный показатель на 5,2% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Регион уверенно удерживает лидерские позиции, обеспечивая 22% производства творога в Центральном федеральном округе и 7% общероссийского объема.

Продукт содержит много белка и кальция, которые укрепляют кости и мышцы. Кроме того, в твороге есть витамины и полезные бактерии, способствующие правильному пищеварению, что делает его востребованным среди разных категорий потребителей.

В 2024 году подмосковные производители, включая компании «Братья Чебурашкины», «Озерецкий молочный комбинат» и «РостАгроКомплекс», выпустили 34,8 тысячи тонн творожной продукции.

Наращивание мощностей способствует укреплению продовольственной безопасности региона и обеспечивает жителей доступными качественными продуктами.