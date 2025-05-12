Подмосковье нарастило выпуск сухих смесей для детского питания на 10% за год

В Подмосковье продолжается работа по замещению импортных сухих смесей и молока для детского питания. За первые три месяца года объем выпуска таких товаров в регионе увеличился на 10,9% к уровню прошлого года и превысил восемь тысяч тонн.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья обратили внимание на то, что регион является безусловным лидером по производству сухого молока, сливок и смесей для детского питания в России.

За три месяца 2025 года местные компании выпустили свыше 42% от общего объема продукции в Центральном федеральном округе, а также более 13% — в России.

Подмосковные предприятия также отправляют свои товары за рубеж. За первый квартал более 2,2 тысячи тонн сухого молока и смесей ввезли в Узбекистан, Казахстан и Азербайджан.

Крупнейшими производителями в Московской области остаются «Детское питание „Истра-Нутриция“», «Инфаприм», «Завод детского питания „Фаустово“», а также «Лакталис Истра».