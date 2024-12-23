Подмосковье на 17% увеличило экспорт сельхозпродуктов в этом году

Производители агропромышленного комплекса Московской области увеличили объемы экспорта. По итогам года он вырос на 17% по сравнению с декабрем прошлого года.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона отметили, что рост наблюдается по основным категориям товаров.

Экспорт масложировой продукции увеличился на 90,6%, зерновых — более чем на 87%, а доля других товаров агропромышленного комплекса выросла на 23,3%. Поставки мяса и мясных изделий увеличились на 22%, молочных продуктов — на 11,8%, товаров пищевой и перерабатывающей промышленности — на 4,2%, а рыбы — на 3,9%.



Продукция местных производителей поставляется примерно в 90 стран. Основные партнеры включают Беларусь, Казахстан, Китай, Вьетнам, Узбекистан и Кыргызстан. Регион также активно ищет новые рынки сбыта.