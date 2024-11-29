Подготовку лыжной трассы к сезону начали в Химках

Лыжную трассу на стадионе имени Анфисы Резцовой в Химках начали готовить к новому сезону катаний. Стартовую площадку уже «напылили» искусственным снегом.

Лыжная трасса в Химках пользуется особой популярностью как у опытных спортсменов, так и у начинающих лыжников. Специалисты усердно трудятся, чтобы успеть открыть ее к началу зимнего сезона.

«С наступлением отрицательной температуры сразу начинаем делать „оснежение“ — искусственный снег. В первую очередь для детей, чтобы была трасса для тренировок», — отметил заведующий стадионом имени Анфисы Резцовой Евгений Муравьев.

После установления стабильной минусовой температуры работники стадиона начнут готовить основную часть трассы. Первым этапом станет увеличение снежной подушки, затем специалисты сделают поверхность более рассыпчатой и удалят наледь. Останется лишь укатать поверхность трассы с помощью специальной техники.

Напомним, на стадионе оборудуют одну из самых длинных лыжероллерных трасс в Московской области. Ее протяженность составит 3,8 километров.

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