Подготовку коммунальных служб к зиме завершили в Королеве

Коммунальные службы городского округа подготовили к содержанию городских территорий в зимний период. Обеспечивать своевременную уборку и порядок будут свыше 600 сотрудников и 154 единицы специальной техники.

Приведением в порядок дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта будет заниматься предприятие «Автобытдор». Это входит в обязанности около 100 рабочих и 63 спецмашин, в числе которых грейдеры, самосвалы и погрузчики.

Обслуживают 343 дворовые территории управляющие компании, в распоряжении которых имеются 430 дворников. Они будут очищать от снега входные группы, дорожки, тротуары, подходы к контейнерным площадкам. Помогать специалистам будут 65 единиц уборочной техники.

Убирать 27 общественных пространств будут 60 сотрудников предприятия «Горзеленхозстрой», которое располагает малой техникой — роторными снегоуборщиками, а также ручным инвентарем. Всего же в автопарке организации 26 уборочных машин.

Все коммунальные службы обеспечены противогололедными материалами. У «Автобытдора» и «Горзеленхозстроя» запас составляет более 8 тысяч тонн, у управляющих компаний — свыше 77 тонн. К активной зимней уборке коммунальные службы приступят с началом заморозков и появлением снега.