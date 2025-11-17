Подготовку катка начали в Центральном парке в Наро-Фоминске

Самую ожидаемую зимнюю площадку в Наро-Фоминском городском округе готовят к сезону. Современный каток-трансформер будет работать в Центральном парке имени Вацлава Воровского.

Специалисты уже приступили к монтажу ледового поля. Установили борта будущей арены и готовят к работе комбайн для выравнивания поверхности. Затем разложат специальное полотно, которое будет удерживать будущий лед, и запустят холодильную установку. После этого начнется послойная заливка и заморозка воды, которая превратит футбольное поле в каток.

Открытие катка, построенного программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, запланировано на 1 декабря. Если погодные условия будут подходящими, то техническое открытие объекта состоится уже в конце ноября.

Помимо главного катка в Наро-Фоминском округе зальют еще более 20 ледовых площадок и обустроят лыжные трассы. Уже идут приготовления к активному спортивному сезону. Большинство площадок откроются в начале декабря.