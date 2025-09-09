Подготовку к отопительному сезону завершат в Королеве 15 сентября

На сегодняшний день основные работы уже проведены. Готовность коммунальных служб города к зиме составляет более 95%.

Весной и летом специалисты подготовили к отопительному сезону 73 объекта теплоснабжения и 49 — водоснабжения, 23 канализационно-насосных станций, почти 950 километров инженерных сетей, 176 объектов социальной сферы и 1277 многоквартирных домов.

На объектах водоснабжения и водоотведения выполнен капитальный ремонт и замена ветхих сетей, ремонт, чистка, дезинфекция и промывка резервуаров чистой воды. На объектах теплоснабжения устранили нарушения тепловых и гидравлических режимов работы, провели испытания на максимальные тепловые нагрузки, плотность, прочность, а также очистку и промывку оборудования.

В домах и социальных учреждениях коммунальщики отремонтировали или заменили трубы водоснабжения, отопления и канализации, выпонили промывку и опрессовку инженерных коммуникаций, восстановление теплового контура зданий, электромонтажные работы и многое другое.

Полностью подготовку к отопительному сезону завершат к 15 сентября.