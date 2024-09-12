Подготовка коммунальной техники к зиме началась в Подмосковье

Коммунальные службы Подмосковья переходят на осенний режим работы. В приоритетах — уборка листвы и подготовка техники к зиме.

«Осенью у коммунальных служб особенно большая нагрузка. Помимо своевременной уборки начинается подготовка к зимнему периоду. Мы проводим обучающие семинары по пользованию оборудованием. Начинается подготовка и техническое обслуживание техники, а также консервация той, которая не используется зимой», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Пока в регионе сохраняется теплая сухая погода, продолжатся прометание и промывка дворов, общественных пространств и внутриквартальных поездов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

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