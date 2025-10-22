Подготовка к зимнему сезону началась в парках Балашихи

В Балашихе началась активная подготовка к зимнему сезону — специалисты уже приступили к монтажу катков и ледовых площадок в городских парках, открытие которых запланировано на 1 декабря. Для любителей активного отдыха на свежем воздухе продолжит работу горнолыжный курорт «Лисья гора», оборудованный пятью трассами разной сложности, а также тюбинговой трассой для катания на «ватрушках».

Кроме того, к началу сезона подготовят четыре лыжные трассы: в парке «Пестовский», Ольгинском и Голицынском лесопарках, а также в микрорайоне Первомайский возле улицы Евстафьева. Все маршруты отличаются протяженностью и перепадом высот, что делает их удобными как для начинающих лыжников, так и для опытных спортсменов.

Любители зимних прогулок смогут также воспользоваться популярными народными маршрутами, которые традиционно привлекают поклонников лыжного спорта в Балашихе.