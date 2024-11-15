Подачу холодной воды восстановят в микрорайоне Лиаз в Орехово-Зуеве к 16:00

Коммунальная авария на улице 30 лет ВЛКСМ в Орехово-Зуеве привела к временному отключению холодной воды в 47 жилых домах. Возобновить подачу ресурса должны к 16:00, об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

С 10:30 временно приостановлена подача холодного водоснабжения в дома микрорайона Лиаз на улицах 1 Мая, Калинина, 30 лет ВЛКСМ и Почтовой, а также в школы № 5, № 3 и детские сады № 40 и № 45.

Сотрудники «Куровских очистных сооружений» проводят необходимые ремонтные работы. Плановый срок их завершения — 16:00.

В начале 2024-го в Подмосковье сформировали большую государственную программу обновления теплосетей, рассчитанную на шесть лет. О том, что уже сделано, а что только предстоит — в материале 360.ru.