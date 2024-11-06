Подачу холодной воды в поселке Хорлово восстановят к 15:00
Многоквартирные дома в поселке Хорлово под Воскресенском временно отключили от холодного водоснабжения утром 6 ноября. Это понадобилось для проведения аварийных работ на Школьной улице.
В Министерстве ЖКХ Подмосковья сообщили, что без холодной воды временно остаются 36 домов в Хорлове. Аварийные работы проводятся на Школьной улице у дома 2б.
Сотрудники «Белоозерского ЖКХ» проводят необходимые ремонтные работы. Плановый срок их завершения — 15:00. Как только аварию на сетях устранят, подачу холодной воды в дома восстановят.
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