Подачу холодной воды в поселке Хорлово восстановят к 15:00

Многоквартирные дома в поселке Хорлово под Воскресенском временно отключили от холодного водоснабжения утром 6 ноября. Это понадобилось для проведения аварийных работ на Школьной улице.

В Министерстве ЖКХ Подмосковья сообщили, что без холодной воды временно остаются 36 домов в Хорлове. Аварийные работы проводятся на Школьной улице у дома 2б.

Сотрудники «Белоозерского ЖКХ» проводят необходимые ремонтные работы. Плановый срок их завершения — 15:00. Как только аварию на сетях устранят, подачу холодной воды в дома восстановят.