Почтовое отделение открылось после обновления в поселке Челюскинском

Отделение «Почты России» в поселке Челюскинском Пушкинского округа открылось после обновления. Теперь здесь можно воспользоваться сервисами портала «Госуслуг». Об этом рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

Отделение связи по-прежнему работает на улице Большой Тарасовской. После обновления здесь можно не только отправить письмо, но и измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела. Это важно для людей пожилого возраста.

На почте можно оформить «Пушкинскую карту», получить заказы с маркетплейсов, активировать учетную запись для «Госуслуг».

Почтовый офис стал комфортнее для посетителей и сотрудников. Теперь здесь новые окна, кровля, а также инженерные сети: электричество, водоснабжение, отопление.

Масштабный проект по модернизации сельских отделений связи стартовал в 2022 году. В Московской области работает 1021 отделение, 438 из них — сельские.