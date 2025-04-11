Почти тысячу подарочных наборов новорожденным выдали в Подмосковье с января

Почти одну тысячу подарочных наборов новорожденным выдали в Подмосковье с начала года. Их могут получить россияне, чей ребенок родился и был зарегистрирован на территории региона.

Подарочные наборы вручают родителям после рождения ребенка. Они содержат все необходимое в первые месяцы жизни: одежду, игрушки, средства гигиены и многое другое — всего более 50 предметов. Вместо него жители могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей.

«Выбрав подарочный набор, будущая мама может уделить больше времени подготовке к родам. С начала года в регионе выдали почти одну тысячу таких наборов», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Максим Забелин.

Получить набор могут россияне, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в региональном ЗАГСе. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно на тематическом интернет-портале, а также по телефону единого кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03.