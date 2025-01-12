Почти две тысячи матчей в рамках школьной лиги провели в Подмосковье

С момента старта проекта Единой школьной лиги в Московской области прошло 1,8 тысячи матчей по четырем спортивным дисциплинам. Так, за два месяца в разных городах Подмосковья состоялось 335 матчей по футзалу, 653 — по волейболу, 366 — по баскетболу 3×3 и 446 — по шахматам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Матчи в рамках школьной лиги в Подмосковье продлятся до конца марта 2025 года. В апреле начнется региональный этап, на котором определят финалистов.

Важной частью проекта являются мастер-классы от амбассадоров — известных спортсменов. Например, для школьников уже провели тренировки 11-кратная чемпионка России Екатерина Гамова, чемпионка мира по волейболу Леся Махно, чемпионка России по волейболу Мария Халецкая, обладатель Кубка УЕФА Роман Широков и другие.

Напомним, что всего в первом сезоне Единой школьной лиги Московской области запланировано более пяти тысяч соревнований.