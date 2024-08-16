Почти 900 километров дорог отремонтировали в Подмосковье за полгода

Сезон ремонта дорог продолжается в Московской области. На данный момент специалисты привели в порядок свыше 900 километров покрытия. Сейчас работы ведутся на 53 участках региональных дорог общей длиной более 147 километров и на 98 участках муниципальных дорог длиной свыше 52 километров.

«Дорожники завершили ремонт 164 участков региональных дорог, на муниципальной сети обновили покрытие порядка 670 дорог в городах и малых населённых пунктах. Проезд к домам, образовательным, медицинским учреждениям, объектам инфраструктуры, а также паркам, музеям и другим местам притяжения стал гораздо комфортнее» — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что ремонт покрытия полностью выполнен в 18 округах, включая Серпухов, Воскресенск, Егорьевск, Ступино и Наро-Фоминский округ. Значимые работы также провели на улицах и шоссе в Лосино-Петровском, Электростали, Фрязине, Щелкове, Домодедове и других городах.

На муниципальном уровне наиболее активно работы ведутся в Коломне, Серебряных Прудах, Шаховской, Богородском и Раменском. К осени планируется обновить более 1,1 тысячи километров дорог. При этом, около 350 километров покрытия выбрали по итогам голосования на «Доброделе».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года. Он также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду.

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